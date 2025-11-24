"Калашников" выполнил годовой контракт на поставку АК-12

Изделия в срок и в полном объеме отгрузили государственному заказчику, сообщили в пресс-службе концерна

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. "Калашников" полностью выполнил обязательства контракта текущего года по поставкам государственному заказчику автоматов АК-12 образца 2023 года, а также новейших укороченных АК-12К. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "Концерн "Калашников" полностью выполнило обязательства контракта 2025 года на производство 5,45-мм автоматов АК-12 образца 2023 года. Данные изделия в срок и в полном объеме отгружены государственному заказчику", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что одновременно с сохранением большого объема серийного выпуска АК-12 в конструкторско-технологическом центре концерна для штурмовых и разведывательных подразделений ВС РФ был создан и в кратчайшие сроки поставлен на производство новый представитель семейства АК - 5,45-мм укороченный автомат Калашникова АК-12К. "Контракт на изготовление новинки также успешно выполнен в 2025 году", - добавили в "Калашникове".