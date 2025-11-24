Минэнерго поддержало переход на новый индекс для цен на топливо на АЗС

По данным ведомства, композитный индекс инфляции на 2026 год составит 5,7%

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минэнерго России поддержало идею перехода на композитный индекс инфляции для розничных цен на топливо вместо индекса потребительских цен (ИПЦ). Позиция министерства и соответствующие расчеты направлены на согласование в Минэкономразвития, Минфин, ФАС и "Российский топливный союз" (РТС) (документ есть в распоряжении ТАСС).

В письме, подписанном первым замминистра энергетики Павлом Сорокиным, отмечается, что текущие розничные цены на АЗС компаний, придерживающихся социально ориентированной ценовой политики, не обеспечивают достаточной рентабельности, поскольку рост отраслевых издержек не полностью учитывается в ИПЦ.

"Таким образом, переход на композитный индекс инфляции в системе нефтепродуктообеспечения не повлечет избыточного роста цен на АЗС при стабильных макропараметрах. Учитывая изложенное, Минэнерго России просит в возможно короткий срок представить позицию по указанному расчету", - говорится в документе.

По данным Минэнерго, композитный индекс инфляции на 2026 год составит 5,7%, что выше прогноза по ИПЦ (4%). Основной вклад в его рост вносит увеличение расходов на оплату труда. Так, повышение средней заработной платы в РФ и МРОТ, на которые приходится 40% веса в новом индексе (Минэнерго ссылается на данные РТС), прогнозируется на уровне 7,1%.

Помимо роста зарплат, в новый индекс предлагается включить с разными весовыми коэффициентами другие факторы: рост налоговой нагрузки (акцизы) - 25%, увеличение кредитной нагрузки из-за изменения ключевой ставки - 2%, повышение тарифов ЖКХ - 13%, рост транспортных тарифов - 10%, а также рост стоимости обновления основных средств - 10%.

Министерство указывает, что схожий принцип реализован для индексации тарифов на железнодорожные перевозки.

Об инициативе РТС

Ранее "Российский топливный союз" выступил с инициативой о переходе на использование композитного индекса вместо ИПЦ в качестве ориентира для регулирования розничных цен на топливо. РТС предлагал учитывать при ценообразовании на АЗС отраслевые издержки, которые, по мнению союза, не отражаются в индексе потребительских цен.

В качестве аргументации приводилось значительное повышение акцизов, рост налоговой нагрузки, тарифов и других затрат предприятий топливной отрасли.

После этого вице-премьер Александр Новак поручил ключевым ведомствам, включая Минэкономразвития, Минэнерго, Минфин, ФАС и Росстат, проработать предложение РТС и представить результаты.

Сообщалось, что Минэкономразвития России не поддержало эту инициативу. В письме, подписанном замминистра Михаилом Каминским, отмечалось, что предложение РТС нецелесообразно, поскольку действующие меры регулирования, включая демпферный механизм и временные ограничения на экспорт бензина, обеспечивают сдерживание роста цен.

В Минэкономразвития подчеркнули, что расчет композитного индекса не входит в компетенцию Росстата и не может быть официально статистически подтвержден. Кроме того, его применение может привести к "обнулению демпфера" и ускоренному росту цен на топливо, что косвенно повлияет на общий уровень инфляции.