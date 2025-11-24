"Мосэнерго" изучает технические решения для расширения мощностей ТЭЦ-25

Окончательное решение будет определено по согласованию с Минэнерго России, правительством Москвы и правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") изучает разные технические решения для расширения мощностей ТЭЦ-25 в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Рассматриваются альтернативные технические решения. Окончательное решение будет определено по согласованию с Минэнерго России, правительством Москвы и правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики", - говорится в сообщении.