"Яндекс" запустил роботов-доставщиков в Санкт-Петербурге

Компания развивает этот проект вместе с администрацией города

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" запустил роботизированную доставку в Санкт-Петербурге, роботы доставляют заказы из "Лавки" в Приморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Роботы-доставщики уже работают в дарксторе "Лавки" рядом с набережной реки Каменки. А с 1 декабря они будут развозить заказы еще из четырех локаций в Приморском районе. За следующий год "Яндекс" планирует довести количество петербургских дарксторов с роботизированной доставкой до 50. Роботы-доставщики также начнут выполнять заказы для "Еды" и "Доставки", - говорится в сообщении.

В будущем роботы будут приезжать и к жителям других районов, компания развивает этот проект вместе с администрацией Санкт-Петербурга.

Петербургские роботы-доставщики относятся к четвертому поколению, которое "Яндекс" представил в конце октября. У них новый лидар, позволяющий роботу видеть мир во всех деталях, более мощный вычислительный блок и новая подвеска - благодаря ей повысилась проходимость.

Первые роботы-доставщики "Яндекса" начали ездить по Москве в 2019 году. Кроме Санкт-Петербурга, их можно встретить в 21 районе столицы, в Мурино и в Иннополисе под Казанью. В 2025 году роботы выполнили более 250 тыс. доставок для "Яндекса" и его партнеров.