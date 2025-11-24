"Яндекс" с помощью ИИ ежедневно блокирует 1,8 млн попыток цифрового мошенничества

Более 70% заблокированных попыток - переход на фишинговые сайты, уточнили в компании

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" благодаря ИИ ежедневно блокирует 1,8 млн попыток совершения кибермошенничества против своих пользователей. 72% заблокированных попыток - переход на фишинговые сайты, сообщили ТАСС в компании.

В целом попыток перехода на фишинговые веб-ресурсы в день совершается около 1,3 млн, остальные 500 тыс. - мошеннические звонки, они блокируются при помощи ИИ-определителя номера.

Мошеннические сценарии, которые "Яндекс" называет самыми частыми в 2025 году - звонки якобы от сотрудников операторов связи, доставщиков или сотрудников государственных органов. Среди сайтов мошенников чаще всего фиксировались фейковые инвестплатформы, сайты с якобы оплатой штрафов, сайты "конкурсов" и "розыгрышей".