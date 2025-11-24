В РФ намерены увеличить число магазинов с возможностью покупок через ID Max

Регионы "активно включились в этот процесс", отметил статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Число торговых точек с возможностью подтверждения возраста через цифровой ID Max при оплате товаров 18+ хотят увеличить в России. Минпромторг РФ и федеральные торговые сети договорились в течение первого квартала 2026 года обеспечить такую технологию в максимальном количестве магазинов, рассказал журналистам статс-секретарь - замглавы министерства Роман Чекушов.

"Мы для себя такую задачу [распространения возможности подтверждения возраста через цифровой ID Max] точно ставим. Максимально увеличить количество торговых точек, которые будут применять такую технологию. Мы ее делим на две части. Первая задача - это наши федеральные торговые сети. Они передовые в части всех технологических решений. <…> Поэтому мы договорились с федеральными сетями, что в течение первого квартала будущего года они обеспечат доступ к такого рода технологиям подтверждения возраста в максимальном количестве своих торговых точек", - сказал Чекушов.

Параллельно идет работа с субъектами. По словам замминистра, регионы "активно включились в этот процесс". "Работают с отдельными торговыми точками, используют технологии, которые уже сегодня есть в рамках сервиса "Госуслуги". Это технология "Госскан", также позволяющая сканировать QR-код, сформированный в нацмессенджере Max. Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы доступ к таким технологиям был по всей нашей большой стране в каждой торговой точке", - добавил он.

О цифровом ID

Ранее в пресс-службе Max сообщали ТАСС, что пользователи мессенджера смогут применить цифровой ID на кассах самообслуживания в "Пятерочке" и "Перекрестке" при покупке товаров с возрастными ограничениями, в том числе сигарет и алкоголя.

Для подтверждения покупки товаров с возрастным ограничением через Max пользователям необходимо создать цифровой ID в профиле мессенджера, затем отсканировать товар с возрастным ограничением на кассе самообслуживания, нажать на кнопку "Подтвердить возраст через Max" и поднести QR-код цифрового ID к считывателю.

Max запустил возможность создания цифрового ID в пилотном формате 15 сентября. Цифровой ID - это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента и многодетного родителя. Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле мессенджера.