На Херсонщине внедрят региональные гранты для поддержки НКО

Участие в конкурсе смогут принять некоммерческие организации как муниципального, так и регионального уровня

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Малашенко/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Херсонской области в 2026 году внедрят механизм региональной грантовой поддержки некоммерческих организаций (НКО), сообщила ТАСС начальник управления внутренней политики Херсонской области Оксана Калашникова.

"По поручению губернатора Херсонской области со следующего года в рамках реализации программы "Национальная политика и развитие гражданского общества в Херсонской области" нами запланировано проведение нескольких грантовых конкурсов на поддержку гражданских и муниципальных инициатив. <...> В результате проведения конкурса будут отобраны лучшие проекты, цели которых направлены на улучшение социального самочувствия наших граждан", - сказала Калашникова.

Участие в конкурсе, который будет называться "Гранты губернатора Херсонской области", смогут принять некоммерческие организации как муниципального, так и регионального уровня, а также общегосударственные объединения, которые ведут социально ориентированную деятельность.

"Направлений на самом деле очень много. Это и инфраструктурное направление, и общественно-политический мониторинг, патриотическая работа, экологическая работа, забота о безнадзорных животных, различные виды социальной помощи разным категориям населения", - подчеркнула Калашникова.

Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщил, что представители "Единой России" предложили также внедрить механизм грантовой поддержки муниципальных инициатив в Херсонской области. Соответствующая идея была поддержана на форуме муниципальных депутатов партии, который прошел в Геническе.