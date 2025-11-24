Российская делегация прибыла в Белоруссию для участия в Пленарной неделе ЕАГ

В рамках запланированных мероприятий пройдет пленарное заседание, на котором подведут итоги деятельности за 2024-2025 годы и проведут выборы председателя группы на предстоящие два года

МОСКВА, 24 ноября /ТАСС/. Российская делегация во главе с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным прибыла в Минск для участия в 43-й Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Об этом сообщила пресс-служба Росфинмониторинга.

В рамках запланированных мероприятий пройдет пленарное заседание, на котором подведут итоги деятельности группы за 2024-2025 годы и проведут выборы председателя ЕАГ на предстоящие два года. В мероприятиях сессии примут участие делегации государств-членов группы, а также представители стран и международных организаций-наблюдателей.

Ожидается принятие документов, имеющих значение для проведения очередного раунда взаимных оценок. Участники представят информацию о реализации проектов, направленных на снижение актуальных региональных рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.