В Туве к достройке ж/д путей хотят привлечь иностранных инвесторов

Железнодорожная линия Кызыл - Курагино, которая свяжет республику и Красноярский край, может стать частью ветки до Китая

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство Тувы рассматривает возможность привлечь инвесторов из Китая и Монголии для достройки железной дороги Кызыл (Тува) - Курагино (Красноярский край). Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на спецпредставителя главы республики по вопросам привлечения инвестиций, межрегионального и международного сотрудничества Владимира Донских.

Ранее сообщалось, что железнодорожная линия Кызыл - Курагино, которая свяжет Туву и Красноярский край, может стать частью железнодорожной ветки до Китая. Проект строительства Кызыл - Курагино обсуждается последние 20 лет. На данный момент Тува не связана с другими регионами через железнодорожную сеть. В апреле 2021 года проект был приостановлен до 2026 года.

"Вызывает определенный интерес предложение китайских партнеров обеспечить строительство железнодорожной и, при необходимости, энергетической инфраструктуры на российской территории взамен на предоставление российской стороной права на разработку месторождений полезных ископаемых на территории Республики Тыва", - цитирует издание Донских. По информации "Коммерсанта", власти региона планируют заключить с монгольской "Чингисхаан групп" рамочное соглашение о сотрудничестве в развитии инфраструктуры на территории республики. Взамен инвесторы из КНР могут получить право на разработку месторождений редких и редкоземельных металлов в регионе. Официальными комментариями правительства республики ТАСС пока не располагает.

Изначально проект строительства ветки Кызыл - Курагино планировала реализовать компания АО "ТЭПК "Кызыл - Курагино" Руслана Байсарова. Позже председатель правления РЖД Олег Белозеров и Байсаров подписали соглашение, согласно которому РЖД получили статус генподрядчика проекта.