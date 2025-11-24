ДОМ.РФ: в 2027 году цены на жилье могут вырасти на 10-15%

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг считает, что значимыми и необходимыми могут оказаться меры поддержки предложения в небольших регионах

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Цены на жилье могут вырасти на уровне 10-15% в 2027 году - существенно выше инфляции, спрогнозировал в ходе пресс-конференции в ТАСС руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

"За январь - октябрь 2025 года новостройки в РФ подорожали на 6,4% в номинальном выражении и на 1,5% - в реальном. Ожидаем, что ставка по рыночной ипотеке снизится до 10% или ниже в 2027 году. Это очень доступная ставка, мы видели это на примере 2021-2022 годов, по такой ставке люди начинают массово брать ипотеку, спрос может вырасти кратно. Это может привести к тому, что на фоне низкого уровня предложения в 2027 году цены вырастут существенно выше, чем инфляция - примерно в два раза, если инфляция ожидается на уровне 4-5%, то цены на жилье могут повыситься на уровне 10-15%", - сказал он.

По словам Гольдберга, рост цен приведет к тому, что доступность жилья может оказаться под угрозой. Здесь значимыми и необходимыми могут оказаться меры поддержки предложения в небольших регионах, указал он.