США за девять месяцев нарастили экспорт СПГ на 22%

Всего в январе - сентябре 2025 года Соединенные Штаты экспортировали около 110,6 млрд куб. м СПГ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. США в сентябре экспортировали 451,7 млрд куб. футов (12,8 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), следует из ежемесячного отчета Минэнерго США. В целом за девять месяцев экспорт СПГ из США вырос на 22%. Основным направлением поставок вновь стала Европа, на которую пришлось 67% всего экспорта.

Всего в январе - сентябре 2025 года США экспортировали около 3,909 трлн куб. футов СПГ (110,6 млрд куб. м), что на 22% выше показателя аналогичного периода предыдущего года. Экспорт в Европу с начала года составил 74,5 млрд куб. м СПГ (67% от общего объема), в Азию - около 20,4 млрд куб. м (18,5% от общего объема). Поставки в Европу выросли на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а в Азию - упали на 41%. Транспортировка американского СПГ в Африку увеличилась в четыре раза - до 8,4 млрд куб. м.

Главными странами-импортерами американского СПГ в мире за девять месяцев стали - Нидерланды (507,1 млрд куб. футов, или 14,4 млрд куб. м), Франция (404,8 млрд куб. футов, или 11,5 млрд куб. м), Египет (290,5 млрд куб. футов, или 8,2 млрд куб. м), Испания (279,2 млрд куб. футов, или 7,9 млрд куб. м) и Италия (263,4 млрд куб. футов, или 7,5 млрд куб. м).

США в сентябре экспортировали 451,7 млрд куб. футов (около 12,8 млрд куб. м СПГ). Экспорт СПГ в сентябре оказался на 0,1% выше, чем в августе, и на 24,4% больше, чем в сентябре 2024 года. Всего было отправлено 135 танкеров с СПГ.

Основными направлениями поставок в сентябре стали - Нидерланды (68,5 млрд куб. футов, или 1,94 млрд куб. м), Египет (53,6 млрд куб. футов, или 1,52 млрд куб. м), Франция (47,4 млрд куб. футов, или 1,34 млрд куб. м), Испания (28,3 млрд куб. футов, или 0,8 млрд куб. м) и Германия (28,3 млрд куб. футов, или 0,8 млрд куб. м). На эти страны пришлось 50,1% всех поставок США. Поставки в Китай вновь упали почти до нуля после первых поставок в этом году месяцем ранее.

При этом доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ США в сентябре снизилась до 19,4% по сравнению с 20% в августе, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Европу выросла - 62,5% в сентябре. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки и Африки.