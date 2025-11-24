Цивилева: предприятия РФ в полной мере закрывают потребность в протезах

Средний срок протезирования от момента ранения до получения протеза составляет от полутора до трех месяцев, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Заказы на производство протезов в полной мере выполняются отечественными протезными предприятиями. Об этом на пленарной сессии в рамках форума "Открыто для всех" заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"[Сейчас] нет вообще очередей ожидания на первичное протезирование. То есть средний срок протезирования от момента ранения до получения протеза составляет от полутора до трех месяцев, меньше просто нельзя. Нужно формирование культи, заживление раны, разработка контрактур. Это тот идеальный минимум, который существует. И наши протезные предприятия как раз полностью закрывают эту потребность", - сказала она.

Кроме того, Цивилева проинформировала, что в настоящее время все средства реабилитации для подопечных фонда восполнены в полной мере.

Она отметила, что существует необходимость в доработке программы реабилитации. "Нам не хватает реабилитологов, нам не хватает специалистов, протезистов высокого класса. Вот здесь нам нужно как раз совместно и с министерством образования, и с министерством просвещения, и с Минздравом доработать этот вопрос", - подчеркнула замминистра.

Кроме того, в ходе своего выступления Цивилева рассказала о результатах работы фонда "Защитники Отечества" за 2,5 года. Так, на информационных слайдах было продемонстрировано, что фондом была оказана помощь 96% из 2,3 млн обратившихся, около 3,2 тыс. ветеранов получили технические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень. Помимо этого, было заявлено, что порядка 500 автомобилей всего будет вручено ветеранам к концу 2025 года, а также адаптировано свыше 2 450 жилых помещений по всей стране.