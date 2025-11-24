Курс евро на межбанке опустился ниже 90 рублей впервые с 10 июля

Показатель снижался на 1,26%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Курс евро на российском межбанковском рынке опускался ниже 90 рублей впервые с 10 июля 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 14:00 мск, курс евро снижался на 1,26% - до 89,89 рубля. В это же время курс евро на Forex снижался на 1,38%, до 89,809 рубля.

К 14:15 мск евро на межбанке замедлил снижение и находился на уровне 90,63 рубля (-0,44%), на Forex европейская валюта теряла 1,28%, опускаясь до 89,88 рубля.

В это же время курс доллара на российском межбанковском рынке снижался на 0,58%, до 78,54 рубля.