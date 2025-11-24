Аэропорт Лаппеенранта отказался от уборки снега на ВПП

Оставшийся без туристов из России терминал не ожидает ни одного планового рейса как минимум до конца года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Оставшийся без туристов из России финский аэропорт Лаппеенранта предстоящей зимой за ненадобностью не будет регулярно очищать от снега свою взлетно-посадочную полосу. Об этом ТАСС сообщил работник воздушной гавани.

"Регулярная уборка снега на взлетно-посадочной полосе зимой производиться не будет", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что как минимум до конца года аэропорт не ожидает ни одного планового рейса, здесь не работает диспетчерский пункт и не осуществляется управление заходом на посадку. "Какие-то разовые рейсы возможны, но для них необходимо подавать специальные заявки, и вот под них возможна очистка взлетно-посадочной полосы от снега", - заметил работник.

Ранее сообщалось, что столкнувшийся с проблемами из-за отсутствия российских туристов и находящийся под угрозой полного закрытия аэропорт Лаппеенранта на юге Финляндии сможет принять ближайший плановый рейс не ранее мая 2026 года - это может быть туристический чартер. Пока же терминал открывается только на 2,5 часа по будним дням для проведения бизнес-ланча в местном ресторане. "Ресторан - единственное, что на данный момент работает в терминале, по будним дням с 10:30 до 13:00 здесь предлагаются бизнес-ланчи в формате шведского стола для всех желающих за €12,6 с человека", - сказал ранее ТАСС представитель аэропорта. Он отметил, что в остальное время терминал закрыт.

По данным общественного вещателя Yle, в пятерку самых загруженных Лаппеенранта входил еще в 2011 году, при этом большая часть туристов приезжала сюда из Санкт-Петербурга. Пассажиропоток из России сильно снизился в 2014 году, а пандемия COVID-19 и конфликт на Украине ухудшили ситуацию. Власти города на протяжении 10 лет ежегодно вкладывали около €12 млн в работу аэропорта. Однако его дальнейшее функционирование находится под угрозой из-за неодобрения Евросоюзом поддержки убыточных аэропортов за счет государственных средств.