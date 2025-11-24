ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин отметил важность развития Арктики

Президент РФ встретился 24 ноября с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом
11:35

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом согласился, что развитие Арктического региона очень важно.

Глава региона начал свой доклад с того, что арктическая территория играет существенную роль в обеспечении геополитической безопасности и обладает большой ресурсной базой. Чибис отметил, что развитие Арктики для России сейчас так же важно, как и было развитие космоса для СССР.

"Меня в этом убеждать не нужно, я все это понимаю и согласен с вами", - обратился глава государства к губернатору. 

