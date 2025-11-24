Реализация инвестпроектов в АЗРФ укрепит роль макрорегиона в мировой экономике

Арктическая зона производит более 6% валового внутреннего продукта и около 10% российского экспорта

Редакция сайта ТАСС

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Реализация инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ (АЗРФ) укрепит роль макрорегиона как в российской экономики, так и в мировой. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"В общей сложности уже вложены инвестиции нашими ведущими компаниями для реализации в Арктике проектов [на] <…> 35 трлн рублей. Очевидно, что по мере реализации этих проектов значимость Арктики и для российской, и для мировой экономики будет только расти", - сказал министр в ходе круглого стола в Совфеде, посвященного новой геополитики в Арктике.

Министр отметил, что Арктическая зона РФ производит более 6% валового внутреннего продукта и около 10% российского экспорта. "Это ценные ресурсы - газ, нефть, ценные металлы, удобрения, рыба и другие товары, от которых зависит не только российская, но и мировая экономика, в том числе ее самые передовые сегодня ниши, такие как электрификация, возобновляемые источники энергии, логистика", - пояснил он.

Арктическая зона РФ - крупнейшая особая экономическая зона в мире, на которой инвесторы пользуются специальными режимами налогового и административного регулирования.