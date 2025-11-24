Путин поддержал предложение Чибиса о комплексном развитии Арктики

Губернатор Мурманской области на встрече с президентом РФ также представил основные параметры комплексного проекта по развитию Трансарктического транспортного коридора

МУРМАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Мурманской области, председателя комиссии Госсовета "Северный морской путь и Арктика" Андрея Чибиса о запуске комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Об этом сообщили в Министерстве информационной политики региона по итогам встрече в Кремле.

"Губернатор представил основные параметры комплексного проекта по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора и получил поддержку главы государства. Предложения подготовлены в рамках исполнения поручения президента, данного на Международном арктическом форуме в Мурманске, который прошел в марте этого года", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что основные цели комплексного проекта: обеспечение безопасности, добыча и глубокая переработка ресурсов, создание бесшовной транспортной системы. Однако, как отметил Чибис, одна из важнейших задач - повышение качества жизни северян. За всеми проектами стоят люди, потому первостепенно, чтобы условия для них были комфортными и достойными.

"Развитие Арктики сегодня для нашей страны так же важно, как развитие космоса для Советского Союза. Даже родилась такая фраза: "Арктика - новый космос". На наш взгляд и взгляд экспертов, с которыми мы работаем, с учетом масштаба и значимости задачи, это может стать национальной идеей", - отметил Чибис на встрече с президентом.