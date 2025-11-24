Имущество одного из старейших заводов Петербурга продали за 1,2 млрд рублей

В состав лота вошли девять зданий и шесть земельных участков на Петергофском шоссе

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Имущественный комплекс обанкротившейся управляющей компании "Ленинградский электромеханический завод" (УК "ЛЭМЗ") в Красносельском районе Петербурга продан на торгах за 1,2 млрд рублей. В состав лота вошли девять зданий и шесть земельных участков на Петергофском шоссе, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве (Федресурс).

"Имущество ООО УК "Лэмз" в составе единого лота состоящего из 6 земельных участков и 9 нежилых зданий, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское ш.,д. 73: Цена приобретения - 1, 2 млрд рублей", - сообщается в сведениях о заключении договора купли-продажи.

Покупателем стало ООО "ЛэмзПромПарк". Эта компания зарегистрирована на территории бывшего завода.

ООО "Управляющая компания "Ленинградский электромеханический завод" зарегистрировано в Москве, в августе 2024 года признано банкротом.

ЗАО "Ленинградский электромеханический завод" было основано в 1913 году, предприятие производило бытовые и промышленные электросчетчики.