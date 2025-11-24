Минфин: отмена льготы по НДС при обслуживании карт не даст роста цен этих услуг

Замминистра финансов Алексей Сазанов отметил, что уже создана соответствующая цифровая среда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Отмена льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт не приведет к серьезному удорожанию этих услуг, заявил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"По нашим оценкам, какого-то сильного удорожания данных услуг не произойдет. Уже создана соответствующая цифровая среда, люди привыкли к ней, и работать в ней, и в целом к этой среде. Поэтому то возможное удорожание услуг, которое будет, соответственно, оно не будет носить какого-то серьезного урона для развития платежей в безналичной форме", - отметил Сазанов.

Ранее Сазанов сказал журналистам в кулуарах Совета Федерации, что правительство сохранит поправку об отмене льготы по НДС для услуг по банковским картам. Он уточнил, что дополнительный доход в бюджет РФ от введения данной нормы составит 30 млрд рублей.