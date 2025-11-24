Antara: Индонезия планирует получить $360 млн от экспортных пошлин на золото

Представитель министерства финансов Фебрио Какарибу отметил, что ставки пошлин на золото будут колебаться в диапазоне от 7,5% до 15% в зависимости от мировых цен

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Индонезия рассчитывает получить дополнительно около 6 трлн индонезийских рупий (порядка $360 млн) после введения экспортных пошлин на золото. Об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на министра финансов страны Пурбаю Юдхи Садеву.

"Мы можем ввести экспортную пошлину, если цена продажи высока. <...> В случае золота она должна быть введена, поскольку его цена очень высока", - заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия. В публикации говорится, что постановление о введении экспортных пошлин на драгоценный металл готовит национальное министерство финансов.

Представитель министерства финансов Фебрио Какарибу отметил, что ставки пошлин на золото будут колебаться в диапазоне от 7,5% до 15% в зависимости от мировых цен. Это решение также направлено на стимулирование переработки сырья внутри страны. Какарибу уточнил, что пошлины будут применяться к различным видам золота, включая сплав доре из золота и серебра, гранулы, литые и мерные золотые слитки. В правительстве отмечают, что мировые цены на золото достигли $4 тыс. за тройскую унцию в четвертом квартале 2025 года.

Antara указывает, что пополнение бюджета Индонезии также предусмотрено за счет введения экспортных пошлин на уголь и другие минералы.