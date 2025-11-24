Ростех подписал соглашения о сотрудничестве с восемью вузами

Стороны будут создавать передовые технологии, проводить исследования, выполнять опытно-конструкторские работы и готовить кадры

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" на заседании Совета опорных вузов подписала соглашения о сотрудничестве с восемью университетами. Стороны будут создавать передовые технологии, проводить исследования, выполнять опытно-конструкторские работы и готовить кадры для предприятий Ростеха, говорится в сообщении госкорпорации.

В заседании Совета опорных научно-образовательных организаций приняли участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минпромторга Антон Алиханов, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, а также представители холдингов корпорации и ректоры нескольких десятков российских вузов.

"На заседании были подписаны соглашения о сотрудничестве еще с восемью вузами: Национальным исследовательским университетом "МЭИ", Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Московским государственным юридическим университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА), РГУ имени А. Н. Косыгина, Казанским национальным исследовательским техническим университетом имени А. Н. Туполева - КАИ (КНИТУ-КАИ), Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королева (СГАУ), Уфимским университетом науки и технологий и Новочеркасским политехом", - отмечается в сообщении.

Совет при Ростехе создан в 2024 году, в него вошли такие крупнейшие университеты страны, как МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана, МАИ, МФТИ и другие. Всего на данный момент в совет входят 28 вузов.

"За пять лет через государственную программу "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" нами профинансированы научно-исследовательские работы более чем на 1 трлн рублей. В этом задействованы 155 вузов и научных организаций и более 1300 предприятий. В рамках единой субсидии на НИОКР за шесть лет поддержано более 550 проектов. Через механизм обратного инжиниринга, который администрирует АТР (Агентство по технологическому развитию - прим. ТАСС), с 2022 года выполняется 470 проектов", - приводятся в сообщении слова Алиханова.

Как отметил Чемезов, предприятия Ростеха сотрудничают со 140 университетами по всей России. По его словам, госкорпорация насыщает образовательные программы востребованными в производстве дисциплинами, поддерживает передовые инженерные школы, финансирует НИОКРы. "Эти и другие меры направлены на одну цель - сделать нашу страну еще более сильной и технологически независимой", - подчеркнул он.