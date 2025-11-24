"Россети" модернизировали ключевой энергоузел Удмуртии

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Специалисты филиала "Россетей" - МЭС Урала завершили реконструкцию подстанции 220 кВ в Республике Удмуртия, вложив в проект более 260 млн руб. Объект является ключевым звеном энергосистемы, обеспечивая электроснабжение всей северной части региона, говорится в сообщении компании.

На подстанции заменили коммутационное оборудование на двух секциях шин открытого распределительного устройства (ОРУ) - вместо отделителей и короткозамыкателей смонтировали высоконадежные элегазовые выключатели.

В компании отметили, что такое оборудование может быстро отключать токи короткого замыкания. "Это повышает надежность работы самой подстанции и связанных с ней участков энергосистемы. Кроме того, элегазовые выключатели характеризуются длительным сроком службы, пожаро- и взрывобезопасностью", - добавили в компании.

В рамках реконструкции также установлены современные высоковольтные разъединители с моторным приводом. Для управления новой аппаратурой произведена замена трансформаторов собственных нужд на более мощные. Параллельно с этим энергетики обновили конструкции ОРУ, установив новые металлические порталы и железобетонные фундаменты, уточнили "Россети".

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 42 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.