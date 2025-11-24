"Газпром" заявил об угрозе газоснабжению в ЕС из-за низких запасов газа в ПХГ

Общий уровень заполненности ПХГ Европы 21 ноября опустился ниже 80%, это один из наименьших показателей на эту дату за последние 10 лет, отметили в холдинге

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Европа 19-21 ноября произвела рекордный отбор газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) для этих дней, а недостаточные запасы в европейских ПХГ могут угрожать газоснабжению потребителей при сильных холодах, заявили в "Газпроме".

"Настоящие холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из подземных хранилищ уже бьют рекорды. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19, 20 и 21 ноября были зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских ПХГ за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении "Газпрома". В целом общий уровень заполненности ПХГ Европы 21 ноября опустился ниже 80% - один из наименьших показателей на эту дату за последние 10 лет.

"Впереди несколько месяцев зимней погоды. В случае сильных или длительных холодов недостаточные запасы газа в ПХГ могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей", - отметили в российском холдинге.