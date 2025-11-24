Госсовет: экономический суверенитет РФ требует высокой производительности труда

Председатель комиссии по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер отметил при этом, что к приоритетным направлениям в сфере экономики относится также увеличение объема инвестиций

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Обеспечение конкурентоспособности России в мире и сохранение экономического суверенитета государства требует повышения производительности труда. Такое мнение на межфракционной конференции "Приоритеты социально-экономического развития России" в Госдуме высказал председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Основа - это демография в широком смысле, демография очень тесно связана с экономикой. <…> Мы должны вкладываться в будущее в самом широком смысле, должны инвестировать в качество жизни, поддерживать семьи с детьми, тогда у людей будет уверенность в завтрашнем дне - это один из важнейших факторов. <…> Когда мы говорим о демографии, о проблемах в этой сфере, с которыми мы сталкиваемся сейчас, это будет влиять на рынок труда в будущем, поэтому мы говорим о производительности труда - это ключевая задача с точки конкурентоспособности страны, важнейшая часть экономического суверенитета", - сказал он.

Текслер отметил при этом, что к приоритетным направлениям в сфере экономики относится также увеличение объема инвестиций. "При этом надо говорить о качестве инвестиций, поэтому очень важно сделать упор на технологическое развитие, наращивать инвестиции в высокотехнологичные сектора и, что очень важно, создавать собственные технологические решения. Технологическое развитие - это второй приоритет", - пояснил председатель комиссии Госсовета.