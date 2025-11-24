Ростовская таможня передала в Минобороны авиадетали на 1,42 млрд рублей

Запасные части изъяли ранее у иностранной компании

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноября. /ТАСС/. Авиационные комплектующие для сборки двух военно-транспортных самолетов ИЛ на сумму 1,42 млрд рублей, изъятые ранее у иностранной компании, переданы ростовской таможней Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Детали для сборки двух самолетов ИЛ стоимостью 1,42 млрд рублей передали Минобороны России ростовские таможенники. Запасные части, среди которых фюзеляжи, части крыльев, подкрылки, рельсы, гребни киля, шасси и их части, были ввезены в Россию иностранной фирмой несколькими годами ранее", - отметили в ФТС.

Как уточнили в пресс-службе, владелец не завершил таможенное оформление в установленные сроки. На основании выявленных нарушений ростовской таможней были возбуждены административные дела по ч. 3 статьи 16.19 КоАП РФ (незавершение в установленные сроки таможенной процедуры, в отношении которой установлено требование о ее завершении).

По решению суда, товары были конфискованы в доход государства.