UNICEF и альянс по вакцинам договорились снизить цену на вакцину R21 от малярии

Цена вакцины R21/Matrix-M в течение года снизится до $2,99 за дозу

ООН, 24 ноября. /ТАСС/. Детский фонд ООН (UNICEF) и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) заключили соглашение о снижении цены на вакцину R21/Matrix-M от малярии. Это позволит закупить еще как минимум 30 млн доз этого препарата и защитить еще 7 млн детей к 2030 году, сообщили в UNICEF.

"Согласно соглашению, цена вакцины R21/Matrix-M в течение года снизится до $2,99 за дозу. Ожидается, что это позволит сэкономить до $90 млн. Эта экономия должна позволить странам закупить более 30 млн дополнительных доз в течение следующих пяти лет", - сказано в сообщении фонда.

GAVI получил возможность снизить цены благодаря досрочному платежу со стороны Системы международного финансирования программ иммунизации. Это должно открыть доступ к вакцине для еще 7 млн детей. 24 страны уже проводят плановую вакцинацию, направленную на борьбу с малярией. При этом 14 стран впервые начали применять эту вакцину лишь в прошлом году, а в этом году это начали делать семь стран. На данный момент GAVI обеспечила поставки более 40 млн доз вакцин, к концу десятилетия организация стремится дополнительно вакцинировать 50 млн детей.