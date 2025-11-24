Замглавы Минпромторга рассказал о влиянии рынка на обрабатывающую промышленность

Охлаждение спроса и рост заемного капитала все больше воздействуют на динамику в "обработке", сообщил Михаил Юрин

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Все большее влияние на динамику в обрабатывающей промышленности оказывают внутренние условия рынка, в том числе охлаждение спроса и рост заемного капитала, заявил замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин на межфракционной конференции "Приоритеты социально-экономического развития России" в Госдуме.

Как отметил замминистра, российские предприятия за последние несколько лет показали уникальную способность к адаптации в быстро меняющихся условиях ведения бизнеса. Внешние факторы (разрыв кооперационных связей с иностранными поставщиками, сложности с международными расчетами, закрытие экспортных рынков) существенно перестроили бизнес. Но в целом промышленность два года демонстрировала рост: так, в 2023 году по отношению к 2022 он составил 8,%, а в 2024 году по отношению к 2023 году показатель рос на 9,8%.

"Однако в настоящее время на состояние обрабатывающей промышленности все больше влияние оказывают внутренние условия рынка, в том числе охлаждение спроса и рост стоимости заемного капитала, о чем сегодня уже говорили не раз", - сказал он.

По января-сентября 2025 года рост в обрабатывающей промышленности составил 2,9% по отношению к тому же периоду 2024 года. По словам замминистра, "в плюсе" остается производство в таких отраслях, как транспортные средства, готовые металлические изделия, радиоэлектроника, фармацевтика. "В остальных отраслях, к сожалению, их число увеличивается, негативная динамика. Прежде всего это сектор, зависящий от строительства, непосредственно стройматериалы, металлургия, мебельная отрасль. Еще чуть хуже результаты в автопроме, где в основном наблюдаются проблемы у дилеров с оборотными кредитами. Сложная ситуация складывается в железнодорожном машиностроении, в котором перспективы зависят в том числе от параметров заказа", - сказал Юрин.

По его словам, финансово-экономическая подушка промышленных предприятий продолжает истончаться, из-за чего некоторые предприятия объявляют о планах перейти на четырехдневную рабочую неделю. "Пока что мы решаем проблему точечными решениями, изыскивая собственные ресурсы. Дальше многое будет зависеть от общеэкономической ситуации. Но с учетом сложного бюджета нам все сложнее изыскивать средства", - заявил замминистра.

Он отметил, что если брать нынешний уровень ключевой ставки и рыночных кредитных ставок, то только фармацевтика, химия, радиоэлектроника и бумажная промышленность обладают достаточной степенью устойчивости по отношению рентабельности и стоимости привлечения капитала, в том числе для обслуживания существующей задолженности.

"Однако мы сейчас сконцентрированы на стратегическом развитии и формировании структуры будущей промышленности, то есть основания с оптимизмом смотреть в будущее. Такие настроения подпитываются цифрами по инвестициям, которые обеспечивают нашу долгосрочную траекторию промышленного роста. Так, вложения в основной капитал в обрабатывающей промышленности по итогам первого полугодия 2025 года выросли по сравнению с первым полугодием 2024 почти на 30%, до более трех триллионов рублей", - сказал Юрин.

Среди лидеров он отметил химическую промышленность, металлургию, транспортное машиностроение и другие отрасли. "Это вселяет надежду, что промышленность в целом настроена на удовлетворение высокого внутреннего спроса и решение стратегических задач", - подчеркнул он.