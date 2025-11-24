Эксперт Кузнецов: "Иннопром" станет важной вехой в дружбе РФ и Саудовской Аравии

Саудовская Аравия является закрытым обществом с точки зрения международных коллабораций и, несмотря на успехи сотрудничества Москвы и Эр-Рияда последних лет, многие российские достижения до сих пор остаются неизвестны, отметил заместитель директора Института востоковедения РАН

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Международная промышленная выставка "Иннопром", которая будет проходить с 8 по 10 февраля 2026 года в Эр-Рияде, станет важной вехой в формировании дружественных связей и доверительных отношений между Россией и Саудовской Аравией. Такое мнение выразил ТАСС заместитель директора Института востоковедения РАН, руководитель Центра арабских и исламских исследований Василий Кузнецов.

По словам эксперта, Саудовская Аравия является довольно закрытым обществом с точки зрения международных коллабораций и, несмотря на успехи сотрудничества Москвы и Эр-Рияда последних лет, многие российские достижения для саудовцев до сих пор остаются неизвестны.

"В этом смысле "Иннопром" станет знаковым событием. Любые формы, которые позволяют знакомиться друг с другом, устанавливать личные отношения, что особенно ценят на арабском Востоке, будут полезны. Даже если это не сработает сегодня, сработает завтра и послезавтра. Все это позволит сформировать сеть отношений, которая в дальнейшем будет развиваться", - подчеркнул Кузнецов.

В связи с этим заместитель директора Института востоковедения РАН обратил внимание, что как сама Россия, так и российский рынок для саудовских деловых кругов "представляется очень перспективным направлением, особенно в высокотехнологичных областях". "Тем более, что в таких сферах, как цифровизация госуправления, кибербезопасность и беспилотные системы наши решения одни из лучших, если не лучшие в мире", - заметил Кузнецов.

Эксперт также добавил, что в течение последних 30 лет Саудовская Аравия подготовила новое поколение исследователей, бизнесменов, стартаперов, что не могло не повлиять на появление запроса в отношении интенсификации международного сотрудничества. "Амбиций много, ресурс есть, но нет научных школ, и требуется время, чтобы они появились, - уточнил Кузнецов. - Современная саудовская элита серьезно настроена на развитие наукоемких областей. К тому же новое поколение политиков, взявшее курс на укрепление суверенитета и национальной идентичности, заинтересовано в поиске партнеров, чтобы сбалансировать американское экономическое присутствие".

"Иннопром" будет проходить с 8 по 10 февраля 2026 года. В программе ожидается участие 100 компаний из 10 стран. Деловая программа мероприятия объединит представителей России, Саудовской Аравии, стран ЕАЭС и Аравийского полуострова для обсуждения торгово-промышленного сотрудничества и определения его перспективных направлений.