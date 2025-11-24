Ямал привлечет инвесторов для развития туризма вблизи "Ингилора" и реки Собь

Всего планируется развивать семь участков общей площадью 313,12 га

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Ямала привлекут инвесторов к развитию туризма вблизи природного парка "Ингилор" и реки Собь в 2026 году. Всего планируется развивать семь участков общей площадью 313,12 га, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По итогам 2024-2025 годов для развития туризма выделено семь земельных участков общей площадью 313,12 гектара вблизи объектов туристского интереса, включая природный парк "Ингилор", реку Собь и скульптурную композицию "Мамонт" в Салехарде. В предстоящем году муниципальными образованиями будет проводиться масштабная работа по привлечению инвесторов для развития туристской деятельности на этих территориях", - говорится в сообщении.

Площадь парка "Ингилор" составляет около 1 млн га. На его территории в вольерном комплексе содержатся более 120 особей овцебыка, порядка 80 особей за последние пять лет были выпущены в дикие условия - ямальский питомник признан самым крупным в мире. В 2025 году "Ингилор" стал лидером по посещаемости туристами, среди особо охраняемых природных территорий Ямала. Всего, по данным на конец октября 2025 года, такие территории посетили более 7 тыс. человек, в 2024 году этот показатель превышал 4,9 тыс. человек.