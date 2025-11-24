Эксперт Эскобар: БРИКС к 2027 году может построить новую систему в обход доллара

Евразийский геополитический аналитик отметил, что более 90% торговли будет осуществляться в национальных валютах

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Страны БРИКС способны к 2027 году создать новую финансовую систему, в рамках которой проведение платежей будет проводиться напрямую в национальных валютах в обход доллара. Об этом заявил в беседе с ТАСС бразильский журналист-международник, евразийский геополитический аналитик Пепе Эскобар.

"Наступит момент - можно сказать, между следующим годом и 2027-м - когда все страны БРИКС и их партнеры будут проводить более 90% торговли в своих национальных валютах. То есть это уже новая система, - отметил эксперт. - Она будет обходить доллар на практике, не заявляя открыто, что цель - обойти доллар. Например, на этой неделе здесь у меня был разговор с одним из людей, которые работают над альтернативной системой, основанной на корзине валют и золоте. Когда эта идея попадет на стол БРИКС - не сейчас, но, скажем, с конца следующего года, после индийского саммита и в 2027 году - есть шанс, что все страны скажут: "Хорошо, давайте вложимся в эту новую альтернативную систему".

"Решающее именно геоэкономическое направление, потому что они [страны БРИКС] не могут бросать США открытый вызов. Они не могут сказать: "Мы работаем над собственной валютой". Прежде всего, потому что это не так, - указал он. - Они работают над разными схемами систем расчетов, торговых систем - это совсем другая история. И эта работа очень быстро продвигается у всех участников".

Эскобар подчеркнул, что обход доллара неизбежен. Он заметил, что вопрос состоит в том, "сколько времени это займет, какой будет план, какая модель и какая новая система в итоге появится". "Например, китайцы идут своим путем. Они интернационализируют свою платежную систему CIPS, - пояснил он. - Многим странам глобального Юга эта идея нравится, потому что так можно полностью обходить доллар. Есть система под названием BRICS Pay, которую сейчас тестируют".

Аналитик предположил, что в 2026 году такую систему могут начать внедрять между странами. "И им предстоит убедить компании - не только российские, но и китайские, индийские, бразильские - мол, попробуйте воспользоваться этой новой моделью в следующий раз, когда будете что-то покупать в другой части света, - отметил он. - Посмотрите, как она работает. Это уже начинается. Они уже прощупали почву, уже поговорили со многими компаниями. Так что процесс долгий, но мы движемся в этом направлении".

"Я называю это Лабораторией БРИКС - огромной лабораторией, где нужно пробовать разные модели и смотреть, как они работают. Как делают китайцы в своей экономике: что работает, то и начинают применять", - заключил эксперт.