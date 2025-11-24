"Вкусно - и точка" хочет зарегистрировать в России девять товарных знаков

Среди заявок - "Стрипсы", "Физз", "Чикен", "Айс", "Омлеттер", "Бабл", "Бамбл", "Комбо", "Тарт"

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. "Система ПБО", управляющая сетью ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка", хочет зарегистрировать в РФ товарные знаки "Стрипсы", "Бамбл", "Комбо" и ряд других обозначений, выяснил корреспондент ТАСС.

Все заявки были поданы 21 ноября 2025 года. Среди них - "Стрипсы", "Физз", "Чикен", "Айс", "Омлеттер", "Бабл", "Бамбл", "Комбо", "Тарт", следует из данных Роспатента.

Подача заявок осуществилась по четырем классам (№ 29, № 30, № 32, № 43) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - мясо, рыба, птица, кофе, чай, пиво, безалкогольные напитки, кейтеринг и услуги ресторанов.

"Вкусно - и точка" - ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, она представлена в 65 регионах страны. Компания, пришедшая на смену McDonald's, возобновила работу заведений по всей стране. По состоянию на ноябрь 2025 года сеть насчитывала более 950 предприятий общественного питания.