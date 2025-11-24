Минфин: программа долгосрочных сбережений помогает осознанно подходить к пенсии

Начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов департамента финансовой политики Минфина Наталия Каменская напомнила, что ПДС создавалась создавалась прежде всего для граждан с ограниченными финансовыми возможностями

МОСКВА, 24 ноября /ТАСС/. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) стала для граждан важным шагом к более осознанному отношению к будущей пенсии, заявила начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов департамента финансовой политики Минфина Наталия Каменская на круглом столе Национальной ассоциации НПФ.

По ее словам, программа повысила интерес граждан к пенсионному обеспечению и стала инструментом укрепления финансовой грамотности.

"И вот в нашем понимании программа долгосрочных сбережений, на самом деле, действительно стала положительным мостиком в понимании людей, когда люди начинают задумываться, начинают передавать эту информацию своим близким", - сказала Каменская.

Она отметила, что среди россиян есть как активные граждане, которые заранее планируют свои пенсионные накопления, так и те, кто не задумывается о будущем и ничего не откладывает.

Каменская напомнила, что пенсионная система в России включает обязательную и добровольную части. Что касается развития корпоративных пенсионных программ требует рационального подхода и учета запросов населения. "Если мы говорим об активном развитии корпоративного пенсионного обеспечения в глобальном варианте, то это колоссальная нагрузка на бюджет. Это история, которую нужно продумать и понять, в какой момент времени возможно начать это развивать", - подчеркнула она.

Кроме того, часть страховых компаний уже создала собственные негосударственные пенсионные фонды, чтобы участвовать в ПДС и других пенсионных программах.

Каменская также уточнила, что ПДС создавалась прежде всего для граждан с ограниченными финансовыми возможностями. Это массовый инструмент, рассчитанный не на тех, кто зарабатывает 150-400 тыс. рублей в месяц, а на людей с более низким доходом, которым важна возможность сформировать дополнительные пенсионные накопления.

Отдельно она отметила, что вопрос участия в пенсионных программах несовершеннолетних сейчас находится на согласовании в Минфине, и дальнейшие решения будут зависеть от запросов общества.