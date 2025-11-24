"Совкомфлот" завершил размещение дебютного выпуска долларовых облигаций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. ПАО "Совкомфлот" завершило размещение дебютного выпуска долларовых облигаций с расчетами в рублях, сообщается в Telegram-канале компании. Объем размещения составил $200 млн.

Срок обращения составит четыре года с возможностью досрочного погашения по номиналу в течение последних трех месяцев обращения. Купонный период - 30 дней.

В книге заявок приняли участие крупнейшие институциональные инвесторы, включая управляющие и страховые компании, а также банки. Существенный объем спроса был сформирован за счет частных инвесторов.

Ставка купона установлена на уровне 7,55% годовых.

Организаторами выпуска стали Альфа-банк и "ВТБ капитал трейдинг", агентом по размещению выступил Газпромбанк.

"Полученные средства компания планирует использовать для целей рефинансирования действующих заимствований и инвестиций в новые проекты", - приводятся в сообщении слова финдиректора "Софкомфлота" Александра Вербо.