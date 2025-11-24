УАЗ остановил выпуск экспедиционной "Буханки" примерно до февраля 2026 года

По словам представителя пресс-службы завода, причиной прекращения выпуска автомобиля стала смена поставщика навесного оборудования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод "УАЗ" временно остановил производство автомобилей УАЗ СГР "Экспедиция", называемых "Буханкой", ориентировочно до февраля 2026 года, сообщил ТАСС представитель пресс-службы "УАЗ".

По его словам, причиной прекращения выпуска автомобиля стала смена поставщика навесного оборудования.

"Действительно, оффроудный (с повышенной проходимостью - прим. ТАСС) УАЗ СГР "Экспедиция" с дополнительным внедорожным оснащением временно не производится в связи со сменой поставщика навесного оборудования", - сказал он.

"Дилеры распродают автомобили, оставшиеся в наличии. Данная модификация вернется на конвейер ориентировочно во втором месяце следующего года", - добавил представитель пресс-службы.