РФ выделила 2,14 млрд рублей на рекультивацию урановых хвостохранилищ в Киргизии

Госкорпорацией Росатом прорабатывается возможность строительства атомной станции малой мощности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия выделила из своего бюджета более 2 млрд рублей на рекультивацию урановых хвостохранилищ на территории Киргизии. Также изучается возможность сооружения маломощной АЭС в республике, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина а страну.

"Госкорпорацией Росатом прорабатывается возможность строительства атомной станции малой мощности, - отмечается в справочных материалах. - Осуществляется долгосрочный проект по рекультивации урановых хвостохранилищ".

Как указывается, "на очередной этап работ в 2024-2030 годах из российского бюджета выделено 2,14 млрд рублей".

В хвостохранилищах накапливают "хвосты" - отходы обогатительной деятельности различных руд, в том числе радиоактивных.