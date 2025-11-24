В Ленобласти МРОТ увеличится на 15,3% в 2026 году

Минимальный размер оплаты труда вырастет до 27 440 рублей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Ленинградской области с 1 января 2026 года вырастет на 15,3%, до 27 440 рублей. Соответствующее соглашение подписали губернатор Александр Дрозденко, Ленинградская Федерация профсоюзов и региональный Союз промышленников и предпринимателей, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"По трехстороннему соглашению МРОТ в регионе с 2026-го увеличен на 15,3% - до 27 440 рублей. Этот размер будет использоваться при расчетах больничных, декретных, пособий по уходу за ребенком, налогов, штрафов и других платежей", - говорится в сообщении.

С 1 января 2025 года минимальная заработная плата в Ленобласти составила 23 800 рублей.

"Впервые в региональном соглашении о социальном партнерстве - не только увеличение минимального размера оплаты труда, но и блок гарантий работодателей Ленобласти для укрепления семьи и материнства. В документе - выплаты при беременности и рождении детей, возможность гибкого графика и дистанционной работы для родителей, программы компенсации медицинских услуг и поддержки здорового образа жизни. Не только на словах, на деле, но и юридически - поддержка семейных ценностей - последовательная политика Ленобласти, которую поддерживает бизнес", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.