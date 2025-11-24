Минтранс разработал поправки об использовании камер на ж/д переходах

Документ предлагает изменения в закон о персональных данных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минтранс разработал поправки в законодательство, разрешающие использование на объектах железнодорожного транспорта, в том числе путях и переходах через них, камер для фиксации нарушений правил нахождения на них граждан и переезда. Проект изменений опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В частности, предлагается внести в закон о персональных данных поправки, разрешающие обработку биометрических персональных данных без согласия субъекта при контроле за соблюдением правил нахождения граждан на инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, железнодорожных путях необщего пользования, проезда и перехода через железнодорожные пути.

Также министерство подготовило поправки в закон о железнодорожном транспорте. "Допускается оборудование объектов железнодорожного транспорта, работающими в автоматическом режиме, специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил в местах, определенных владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования", - говорится в проекте документа. Эти техсредства будут предназначены для фиксации нарушений правил.