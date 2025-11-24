США вывели из-под санкций нескольких человек, якобы ранее связанных с Усмановым

Рестрикции больше не будут распространяться на следующих лиц: Деметриоса Сергидеса, Кириакоса Аттикуриса, Костаса Джаннаку, Марилена Георгиу, Антониса Кириаку Ваканаса

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов США сообщило об исключении из санкционных списков, касающихся России, нескольких человек, которые, как утверждало ранее это ведомство, были связаны с бизнесменом Алишером Усмановым.

Как следует из заявления, опубликованного на сайте управления по контролю за иностранными активами Минфина США, рестрикции больше не будут распространяться на следующих лиц: Деметриоса Сергидеса, Кириакоса Аттикуриса, Костаса Джаннаку, Марилена Георгиу, Антониса Кириаку Ваканаса. Как уточняется, Сергидес, Аттикурис и Георгиу являются гражданами Кипра, а Ваканас - британским подданным. Кроме того, из санкционных списков исключаются базирующиеся на Кипре компании Omnia Services Cyprus и Hightrail, а также французская Omnia Antibes. Все они связаны с Сергидесом, говорится в документе.

Минфин США не приводит каких-либо разъяснений относительно данных шагов. Американское финансовое ведомство объявило о введении санкций против упомянутых лиц в 2023 году. Тогда оно утверждало, что Сергидес является советником Усманова по финансовым вопросам. Аттикуриса, Джаннаку, Георгиу и Ваканаса американская сторона называла сотрудниками связанных с Усмановым компаний.

США ввели санкции в отношении Усманова в марте 2022 года.