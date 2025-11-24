На Украине запустили услугу подключения к Starlink напрямую через смартфоны

Из-за ограниченной пропускной способности спутниковых каналов пока доступен только сервис СМС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Украинский мобильный оператор "Киевстар" запустил открытое тестирование спутниковой связи Starlink Direct to Cell от американской компании SpaceX, позволяющей подключаться к спутниковой системе Starlink напрямую через сотовые телефоны. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Сейчас функционал доступа к технологии совместим только со смартфонами с поддержкой 4G (LTE) на операционной системе Android. Доступ к технологии на операционной системе iOS будет открыт на IPhone 19 и более новых моделях с ближайшим обновлением программного обеспечения", - отмечается в публикации, размещенной в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Из-за ограниченной пропускной способности спутниковых каналов пока доступен только сервис СМС. В дальнейшем функционал расширится - добавятся голосовые звонки и мобильный интернет", - отметили в компании.

Как сообщалось ранее, новая технология позволяет пользователю смартфона подключаться непосредственно к спутникам Starlink, действующим как вышка мобильной связи в космосе на высоте около 340-360 км. Starlink Direct to Cell обеспечивает связь там, где нет мобильного покрытия: в отдаленных населенных пунктах, в горах, в воздухе, а также когда наземная инфраструктура повреждена или не работает. Пока новые услуги не повлияют на стоимость тарифов.

Терминалы Starlink доставляются на Украину по линии Минобороны и частными компаниями, причем значительную часть расходов здесь покрывает Польша. На спутниковом интернете у ВСУ строится система управления войсками, взаимодействие подразделений, координация оборонительных и наступательных действий, разведка и управление многими системами, включая разведывательные и ударные дроны.