Турция и Республика Корея договорились продолжать переговоры по АЭС в Синопе

Корейский лидер Ли Чжэ Мёном сообщил, что правительства обеих стран предоставят необходимую информацию и поддержку для обеспечения бесперебойного хода переговоров и оценки проекта Синопской АЭС

АНКАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Турция и Республика Корея продолжают переговоры, в том числе на уровне ведомств и правительств, по вопросу возможного участия Сеула с строительстве второй в республике АЭС в Синопе.

"Продолжаются переговоры между нашими профильными ведомствами о строительстве атомной электростанции [в Синопе]. В этой связи я рассматриваю в качестве важного шага подписание меморандума о взаимопонимании между Корейской электроэнергетической компанией и Турецкой корпорацией по атомной энергии", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре после переговоров с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном.

Корейский лидер в свою очередь сообщил о достигнутой договоренности, "что правительства обеих стран предоставят необходимую информацию и поддержку для обеспечения бесперебойного хода переговоров и оценки проекта Синопской АЭС". "Надеюсь, что высокий потенциал Кореи в использовании передовых ядерных технологий и их надежность внесут ощутимый вклад в развитие ядерной энергетики Турции", - сказал Ли Чжэ Мён.