Российский рынок акций закрылся в "красной" зоне

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 24 ноября снизился на 1,12%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 24 ноября снизился на 1,12%, до 2 654,84 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,99% - до 1 059,72 пункта. Курс юаня понизился на 7,7 копейки, до 11,01 рубля.

"Индекс Мосбиржи начал день позитивно, пытаясь закрепиться над 2 700 пунктами, но в плюсе пробыл недолго и опустился к промежуточной поддержке у 2 650 пунктов. Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта продолжается, однако заявления касательно мирного плана, предложенного США, остаются противоречивыми. Неопределенность снижает оптимизм. К тому же рубль стал крепче, а цены на нефть сползают в направлении $60", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции холдинга "Эсэфай" (+10,5%) после рекомендации советом директоров компании высоких дивидендов", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались акции МКПАО "Озон" (-4,2%) - вероятно, в связи с опасениями возможных законодательных ограничений для маркетплейсов.

Прогноз на 25 ноября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 25 ноября - 2 620 - 2 750 пунктов. Прогноз по курсу доллара - 80-81 рубль, по курсу юаня - 11,2-11,4 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, 25 ноября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 600 - 2 700 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на вторник - 78-80 рублей, 90-92 рубля и 10,9-11,3 рубля, соответственно.