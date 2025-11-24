Рост стоимости Ethereum превысил 4%

Криптовалюта поднималась в цене до $2 905

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) демонстрирует рост более чем на 4%, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным Binance на 20:20 мск, курс Ethereum поднимался на 3,13%, до $2 876. К 20:26 мск криптовалюта ускорила рост, курс находился на уровне $2 905 (+4,09%). В это же время стоимость биткойна росла на 1,06%, до $87 694.

Исторический максимум "эфира" был установлен 24 августа 2025 года, тогда стоимость криптовалюты поднялась до $4 956,78.

По данным Coinmarketcap на 24 ноября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $2,98 трлн. Из них $1,737 трлн (58,3%) приходится на биткойн, $346,223 млрд (11,6%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 110 тыс. трейдеров на сумму $246,88 млн. Порядка $126,05 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $121,27 млн - на короткие. Из общего числа на Ethereum пришлось около $58,72 млн, из которых порядка $28,55 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $30,17 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже OKX в паре BTC-USD-SWAP стоимостью $1,5 млн.