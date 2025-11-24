В СБ РФ отметили, что евроинтеграция отрицательно повлияла на экономику Молдавии

Молдавская экономика может быть успешна только в сотрудничестве с ЕАЭС и в частности с Россией, отметили в пресс-службе аппарата Совбеза

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности (СБ) России на заседании комитета по проблемам СНГ констатировали, что евроинтеграционный курс Молдавии, сопряженный с разрывом связей с евразийскими объединениями, отрицательно повлиял на ее экономику. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"24 ноября 2025 года состоялось заседание комитета по проблемам СНГ Научно-экспертного совета Совета Безопасности Российской Федерации, на котором обсуждалась ситуация в Молдавско-Приднестровском регионе. В ходе заседания эксперты указывали, что после прошедших с многочисленными нарушениями сентябрьских парламентских выборов руководство страны продолжило курс на форсированную интеграцию в европейские структуры, включая Евросоюз и НАТО. <...> Эксперты комитета констатировали, что евроинтеграционный курс, сопряженный с разрывом связей с СНГ и другими объединениями на пространстве Евразии, отрицательно сказался на молдавской экономике, которая может быть успешна только в сотрудничестве с ЕАЭС и в частности с Россией", - отметили в сообщении пресс-службы.

Участники заседания также указали, что нынешние власти страны выступают "проводниками внешней политической повестки". "В ходе выборов имело место прямое и косвенное вмешательство в избирательный процесс с целью обеспечения нужного результата для правящей партии. Была также подчеркнута дискриминационная политика нынешних властей по отношению к молдаванам, проживающим за рубежом, - российскую часть молдавской диаспоры фактически лишили права голоса на выборах", - подчеркнули в сообщении.