Мантуров поручил оценить эффективность поддержки производителей лесопромышленной техники

Первый вице-премьер дал поручение проанализировать номенклатуру выпускаемой техники, включая производимые в Белоруссии позиции

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел совещание по развитию лесопромышленного машиностроения и дал ряд поручений, в том числе - оценить эффективность мер поддержки для производителей лесопромышленной техники. Об этом говорится в сообщении правительства России.

Участники заседания обсудили текущую ситуацию в отрасли и реализацию инвестпроектов, в том числе по производству лесозаготовительной и лесохозяйственной техники.

"Первый вице-премьер поручил Минпромторгу России оценить эффективность мер поддержки, предоставляемых производителям лесопромышленной техники, в том числе лизинговых инструментов", - отмечается в сообщении.

Также Мантуров дал поручение проанализировать номенклатуру выпускаемой техники, включая производимые в Белоруссии позиции.

"Необходимые виды и модели техники с учетом сроков их разработки необходимо интегрировать в План первоочередных мероприятий, направленных на развитие производства и повышение доли российской лесозаготовительной техники на рынке. А также подготовить и представить правительству России дорожную карту по развитию производства комплектующих. Особый акцент необходимо сделать на унификации узлов и агрегатов для разных видов техники", - сказано в сообщении.

Также в рамках заседания обсуждалось дальнейшее развитие Инженерного научного центра лесного комплекса на базе Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова. Первый вице-премьер поручил проработать строительство испытательного полигона на базе центра.