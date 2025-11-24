НСТ: две трети таксопарков не будут обновлять автомобили из-за локализации

По словам представителей служб такси, основными причинами стали высокая стоимость и низкая окупаемость автомобилей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Две трети (66%) таксопарков не планируют обновлять автопарк в 2026 году, в связи с новыми требованиями закона о локализации, из-за сложной экономической ситуации. Об этом говорится в исследовании ассоциации "Национального совета такси" (НСТ), которое имеется в распоряжении ТАСС.

Основные причины, по словам респондентов, это низкая окупаемость автомобилей, высокая стоимость российских машин и нежелание пассажиров ездить на них. Для сравнения, ранее 39% респондентов обновляли подвижной состав раз в несколько лет, 26% - раз в год, отмечают эксперты.

Почти треть (30%) респондентов заявили, что рассматривают уход с рынка. Еще 40% не готовы строить планы дальнейшей работы, пока не станет известен полный перечень разрешенных к использованию в такси моделей авто. Часть оставшихся 30% сообщили, что будут работать, пока не закончится срок действия текущих лизинговых договоров. После этого у автомобилей фактически сменится собственник и их нельзя будет переоформить в реестр легковых такси, если они не попадают под требования закона о локализации.

Согласно опросу, у 72% опрошенных перевозчиков более половины подвижного состава не подходят под требования закона о локализации. Еще у 10% под требования закона не подходит 30-50% автопарка, у 18% - до 30%. По оценкам 67% опрошенных перевозчиков, на обновление автопарка им понадобится до 50 млн рублей, 23% - 50-100 млн рублей, 10% - более 100 млн рублей.

"Для блага всех перевозчиков, необходимо не только расширить список разрешенных к использованию в такси машин, включив все модели, производимые в России, но и принять обсуждаемую сейчас в Госдуме поправку о 25% квоте нелокализованных автомобилей самозанятых водителей. Подобные адаптационные меры помогут обеспечить плавный переход на новые требования и избежать потенциального кризиса в отрасли", - отметила исполнительный директор НСТ Наталия Лозинская.

В опросе приняли участие 150 российских таксопарков, работающих в разных федеральных округах России.