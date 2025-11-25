На Кубе заявили о наличии условий для скачка в экономических отношениях с РФ

Вице-премьер Кубы Оскар Перес-Олива также отметил участие в международной Гаванской промышленной ярмарке FIHAV губернаторов Санкт-Петербурга и Рязанской области Александра Беглова и Павла Малкова

ГАВАНА, 25 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Кубы Оскар Перес-Олива, который также занимает пост министра внешней торговли и иностранных инвестиций страны, отметил, что сейчас имеются все условия, чтобы сделать скачок в экономическом сотрудничестве карибской республики с Россией. Он выступал на открытии российского павильона на международной Гаванской промышленной ярмарке FIHAV, передает корреспондент ТАСС. В церемонии открытия приняли участие президент Кубы Мигель Диас-Канель и премьер-министр республики Мануэль Марреро, которые затем пообщались с представителями российских компаний.

"Всегда честь открывать павильон России на ярмарке FIHAV, - сказал Перес-Олива. - И в этом году тем более, так как делегация очень представительная". Вице-премьер Кубы отметил участие в FIHAV губернаторов Санкт-Петербурга и Рязанской области Александра Беглова и Павла Малкова.

"Мы видим, что отношения в политической плоскости между нашими странами переживают замечательный момент, - сказал Перес-Олива. - Созданы все условия, есть юридический документ, чтобы сделать скачок в экономическом и торговом партнерстве". Он сообщил, в частности, что в рамках ярмарки планируется подписание соглашения между двумя странами о производстве светодиодных светильников. "Мы стремимся к тому, чтобы многие наши проекты перешли в конкретную плоскость до конца года", - подчеркнул Перес-Олива.

"Перед Россией и Кубой стоят сегодня похожие вызовы, - отметил вице-премьер. - Россия противостоит многочисленным санкциям Запада, попыткам стереть историю, попыткам манипуляции в связи с конфликтом на Украине". "Куба подвергается торгово-экономической блокаде со стороны США, которая ужесточилась до беспрецедентных размеров", - сказал он. "Тем не менее мы уверены, что даже в таких сложных условиях у нас большой потенциал, и мы сможем преодолеть эти сложности", - подчеркнул Перес-Олива.

В заключение он поблагодарил Россию за оказание Кубе помощи для преодоления последствий урагана "Мелисса". "Мы очень ценим этот жест солидарности", - сказал вице-премьер.

Российская делегация на FIHAV

Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, который возглавляет делегацию России на ярмарке FIHAV, выступил на открытии российского павильона. Он сообщил, что павильон занимает площадь более 660 кв. м. "То, что в этом году в выставке участвуют два наших губернатора, подчеркивает серьезное отношение к Кубе наших компаний в самых разных отраслях", - отметил Чекушов. Он заявил, что в этом году Минпромторг РФ отмечает важный юбилей - 120 лет со дня основания. "Предлагаю ознаменовать эту праздничную дату прорывом в экономическом сотрудничестве с Кубой", - отметил замминистра.

Председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в свою очередь обратил внимание на большую делегацию глав ТПП из разных стран на выставке FIHAV. "Ярмарка дает нам возможность пообщаться с кубинскими партнерами, что, думаю, принесет пользу и российским, и кубинским предпринимателям", - сказал он. Катырин также отметил важную роль FIHAV для всего региона Карибского бассейна. "Но прежде всего мы настроены на работу с нашими кубинскими партнерами", - подчеркнул он.

Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли, выступая на открытии павильона, отметил, что "отношения России и Кубы сейчас находятся на подъеме". "У нас насыщенный диалог, в том числе на уровне президентов наших стран Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля, в сферах образования и науки", - сказал дипломат. Он подчеркнул важность придания импульса экономическому сотрудничеству двух стран. На это также, по словам Коронелли, направлена работа российских делегаций на ярмарке FIHAV.

"В нашем сотрудничестве с Кубой мы ставим задачу создать такие условия, при которых российские компании смогли бы выходить на кубинский рынок и работать здесь достаточно активно, иметь возможность представлять здесь свои продукты, - отметил в свою очередь в комментарии корреспонденту ТАСС председатель Делового совета Россия - Куба Азер Талыбов, стенд которого также в этом году представлен в российском павильоне на FIHAV. - И, с другой стороны, нам важно, чтобы кубинские компании смогли направлять свою продукцию на российский рынок. Это одна из ключевых задач, которая будет реализовываться".

О выставке FIHAV

Международная Гаванская промышленная ярмарка FIHAV открылась 24 ноября в кубинской столице. Как сообщил на церемонии открытия вице-премьер Кубы, в ярмарке принимают участие более 700 компаний из 52 стран, включая РФ. В этом году FIHAV посвящена 100-летию со дня рождения лидера Кубинской революции Фиделя Кастро (эта дата будет отмечаться на Кубе в следующем году), а также памяти Рикардо Кабрисаса, который ранее занимал пост заместителя председателя правительства Кубы и много лет возглавлял кубинскую часть совместной российско-кубинской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, отметил Перес-Олива. Кабрисас, который умер в Гаване в сентябре этого года после тяжелой болезни, долгие годы вносил большой вклад в организацию ярмарки FIHAV, отметившей в прошлом году свой 40-летний юбилей, подчеркнул вице-премьер.

Международная Гаванская промышленная ярмарка, которая проходит в выставочном центре "Экспокуба", продлится до 29 ноября.