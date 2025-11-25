На Камчатке принят бюджет на 2026 год и трехлетний плановый период

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Камчатский парламент принял закон о региональном бюджете на 2026-2028 годы. Дефицит бюджета в 2026 году составит порядка 6,5 млрд рублей, более 40% бюджета будет направлено на социальные нужды, сообщили ТАСС в краевом заксобрании.

"В бюджете 2026 года первоочередные социально значимые расходы обеспечены в полном объеме. Бюджет остается социально ориентированным: 43% всех расходов, а это более 60 млрд рублей, направлено на социальную сферу. В том числе детский бюджет составит 8,2 млрд рублей", - цитирует пресс-служба слова спикера краевого парламента Ирины Унтиловой.

В 2026 году доходы бюджета Камчатского края составят 133 млрд 606,1 млн рублей, расходы - 140 млрд 191,3 млн рублей. Дефицит бюджета оценивается в 6 млрд 585,2 млн рублей.

Уточняется, что наиболее значимым направлением расходов стала сфера образования, на которую запланировано 24,3 млрд рублей. На реализацию мер по социальному обеспечению и обслуживанию населения направят 20,9 млрд рублей, на здравоохранение - 9,3 млрд рублей, в том числе около 1,4 млрд рублей - на закупку лекарств для граждан льготных категорий. На государственную поддержку семей с детьми в 2026 году запланировано около 8 млрд рублей. На переселение граждан из аварийного жилого фонда в 2026 году предусмотрено 1,2 млрд рублей.

На 2027 год доходы бюджета Камчатского края запланированы в размере 118 млрд рублей, дефицит - около 300 млн рублей. На 2028 год доходы бюджета составят 128 млрд рублей, профицит - порядка 420 млн рублей.

Для сравнения, в 2025 году доходы Камчатского края были запланированы на уровне 145 млрд рублей, расходы - порядка 152 млрд рублей.