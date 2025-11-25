"Ведомости": для цифровой маркировки продукции разработают единый ГОСТ

По данным газеты, в перспективе этот стандарт могут предложить для внедрения на межгосударственном уровне в странах ЕАЭС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Росстандарт подготовит единый ГОСТ по цифровой маркировке и прослеживаемости продукции, который в перспективе может быть предложен для внедрения на межгосударственном уровне в странах ЕАЭС. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя ведомства.

Разработка ГОСТа "Система цифровой маркировки и прослеживаемости продукции: ключевые требования. Термины и определения" включена в план национальной стандартизации на 2026 год. Начать работу планируется в июне 2026 года, завершить - в декабре.

В Росстандарте отметили, что после утверждения документа в России он может быть вынесен на уровень ЕАЭС и СНГ для "унификации терминологического базиса в части всех существующих систем маркировки и прослеживаемости продукции" этих стран. Такой подход, подчеркнули в ведомстве, ускоряет сроки рассмотрения документов другими странами.

По данным собеседника газеты, знакомого с внедрением маркировки в РФ, единый ГОСТ позволит стандартизировать цифровые решения и ПО, чтобы снизить риски сбоев и избежать блокировки отгрузок продукции при технических неисправностях.