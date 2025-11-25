Новак: Россия намерена увеличить долю расчетов в национальных валютах с Китаем

Вице-премьер РФ Александр Новак © Сергей Бобылев/ ТАСС

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Россия планирует и дальше наращивать долю расчетов в национальных валютах с Китаем. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак, выступая на VII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме (РКЭБФ) в Пекине.

"Одновременно будем увеличивать долю расчетов в национальных валютах, что станет важным шагом к укреплению торговых отношений стран", - сказал Новак.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил, что Россия и Китай осуществляют 99,1% торговых расчетов в рублях и юанях.

Вице-премьер также подчеркнул, что из-за ухода из России ряда компаний из недружественных стран и опережающих темпов роста российской экономики открываются возможности для инвестиций на российском рынке.

"Поддержка инвестиционных механизмов, привлечение частных инвесторов, развитие консорциумов в крупных инфраструктурных проектах укрепит экономический потенциал и инвестиционную привлекательность обеих стран", - отметил он.

Новак добавил, что в этой связи считает важным продолжить взаимодействие в рамках Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ).