Новак: отношения РФ и Китая в энергетике приобретают черты альянса

Вице-премьер РФ Александр Новак © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Взаимодействие России и Китая в сфере энергетики все больше приобретает черты стратегического альянса. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак, выступая на VII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме (РКЭБФ) в Пекине.

"Взаимодействие наших стран в сфере энергетики неуклонно крепнет, обогащается новым содержанием и приобретает характер подлинного стратегического альянса", - сказал он.

Новак отметил, что, несмотря на непростые внешние условия и санкционное давление со стороны западных стран, сложную международную политическую и экономическую обстановку, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая ставит каждый год все новые рекорды. "Если вспомнить 2018 год, первый год проведения нашего форума, то тогда товарооборот между нашими странами составлял чуть более $108 млрд. В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился до $245 млрд., более трети которого (34%) обеспечивают отрасли ТЭК", - добавил он.

По словам Новака, по объему торговли Китай для России - безусловный лидер, и РФ входит в пятерку крупнейших внешнеторговых партнеров КНР.

"В структуре практической кооперации России и Китая одно из ключевых мест занимает энергетика, являясь точкой роста двустороннего сотрудничества, раскрывающей его грандиозный потенциал", - сказал он.